Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detalló cómo avanzará la discusión de la reforma electoral, así como la de la eliminación o reducción de plurinominales.

Durante una breve intervención con los medios, el diputado Ricardo Monreal señaló que la reforma electoral será el principal tema de la agenda del próximo periodo ordinario del Congreso.

El periodo ordinario de sesiones iniciará el próximo 1 de febrero y una de las prioridades será la reforma electoral y la discusión de plurinominales, así lo reveló el diputado Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena aseguró que la reforma electoral es muy amplia, por lo que primero se va discutir la parte constitucional y después la legal, así como la designación popular o no de consejeros del INE.

Ricardo Monreal enlistó algunos puntos que se prevé que estén incluidos en la iniciativa de la reforma electoral de la comisión especial, encabezada por Pablo Gómez, y estos son:

Eliminación o reducción de plurinominales

Modificación del sistema de asignación de representación de minorías

Tribunales electorales locales

OPLE’s

Reducción del financiamiento público para órganos electorales y partidos políticos

Por otro lado, Ricardo Monreal dijo que no ha sido convocado por Claudia Sheinbaum para discutir el tema, pero afirmó que conoce parte del borrador de la iniciativa de la reforma electoral.