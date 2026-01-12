La presidenta Claudia Sheinbaum anunció reuniones clave rumbo a la presentación de su reforma electoral, las cuales se realizarán el lunes 12 y el miércoles 14 de enero de 2026.

“El miércoles es la reunión y ahí vamos a tomar algunas decisiones que ya informaremos… de los tiempos para la reforma electoral, cuándo tendría que presentarse, si es para el 27… si el para el 30… cuáles son los elementos mas importantes… en la noche.. siete y siete media de la noche”

Claudia Sheinbaum detalló que este lunes 12 de enero después de las 19:00 horas va a recibir a los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, para conocer tiempos del proceso legislativo y si se presentaría la reforma electoral para implementarla en las elecciones 2027 o las elecciones 2030.

En la reunión del miércoles 14 de enero recibirá al comité encargado de la elaboración de la reforma electoral, encabezado por Pablo Gómez.

Objetivos de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que algunos objetivos de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum son:

Bajar presupuesto a partidos

Reducir presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE)

Eliminar o reducir los diputados plurinominales

Desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs)

Esta definición de agenda legislativa se va a realizar previo al inicio del periodo ordinario que iniciará en febrero, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.

La reunión se da previo a las reuniones plenarias que cada grupo parlamentario tiene para anunciar la agenda legislativa.

Reforma contra el nepotismo de Claudia Sheinbaum se iniciará a aplicar en elecciones 2030

Cabe recordar que a mitad de 2025 ya se publicó una reforma destinada a evitar el nepotismo electoral, que va a comenzar a aplicarse en las elecciones 2030.

Esta reforma considera que los candidatos y actuales gobernantes no deben tener vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco consanguíneo o civil, sin limitaciones de grado en linea recta y en linea colateral hasta en cuarto grado.

Ello aplica para cargos de concejalías hasta presidencia de la república.