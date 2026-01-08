El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna confrontó a Lorenzo Córdova, ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) tal como se vio en video; la causa fue la reforma electoral.

El encuentro tuvo lugar en la Cámara de Diputados, ya que junto a Somos México, Lorenzo Córdova acudió a entregar su propuesta para la reforma electoral que se plantea aprobar en marzo.

Sergio Gutiérrez Luna confronta a Lorenzo Córdova por la reforma electoral: “No te desdigas”

En redes sociales se compartió el video del momento en que Lorenzo Córdova fue confrontado por Sergio Gutiérrez Luna, quien le pidió que no fuera a decir tantas mentiras.

Tal como se observó, Sergio Gutiérrez Luna arremetió contra Lorenzo Córdova a su llegada, ya que en 2015-2018 votó de una forma y ahora con la reforma electoral propone lo contrario.

Esto referente a la sobrerrepresentación tal como dio a conocer Sergio Gutiérrez Luna en un video posterior, en donde explicó que Lorenzo Córdova estuvo a favor durante su gestión en el INE.

¡Sergio Gutiérrez Luna [@Sergeluna_S] confronta a Lorenzo Córdova por sobrerrepresentación!



El vicepresidente de la Cámara de Diputados [@Mx_Diputados] acusó al exconsejero del INE, Lorenzo Córdova [@lorenzocordovav], de haber avalado la legislación electoral que hoy permite la… pic.twitter.com/cKyyPdcfMK — Congresistas (@CongresistasMex) January 8, 2026

Sergio Gutiérrez Luna le aseguró a Lorenzo Córdova que la sobrerrepresentación de Morena que actualmente pregona es una mentira, por lo que aseguró que el exconsejero es un cínico.

Ante las acusaciones de Sergio Gutiérrez Luna, Lorenzo Córdova pidió hablar sin embargo, el diputado de Morena le rechazó su replica y se dio la vuelta, tal como confirmaron los medios.

Lorenzo Córdova dio a conocer qué le habría dicho a Sergio Gutiérrez Luna

Fue con Javier Risco en su espacio de Radio Fórmula que Lorenzo Córdova respondió y dio su versión sobre la confrontación de Sergio Gutiérrez Luna, quien no sería parlamentario a su parecer.

Asimismo, Lorenzo Córdova reveló lo que le habría dicho a Sergio Gutiérrez Luna el por qué votó en 2015-2018 de un sentido y actualmente apunta a que la interpretación actual es equivocada .

Lorenzo Córdova añadió que desde que fue consejero del INE presentó una propuesta para evitar que los partidos aprovecharan las coaliciones para establecer la sobrerrepresentación.

Y aseguró que a Sergio Gutiérrez Luna que anteriormente no estuvo en juego que una mayoría calificada pudiera cambiar la constitución “a su modo”, ya que la idea era que esto no pasara.