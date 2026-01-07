Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fijó su postura de frente a la reforma electoral y adelantó que todos deben tener “cancha pareja”.

Durante una entrevista con los medios, Kenia López Rabadán dio a conocer su “decálogo de principios político electorales” que, según ella, deben considerarse en la iniciativa de reforma.

“Cancha pareja”: el decálogo de Kenia López Rabadán para la reforma electoral (cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Kenia López Rabadán da a conocer el decálogo para la reforma electoral

La diputada Kenia López Rabadán adelantó que en este período ordinario de sesiones la reforma electoral será un tema prioritario y la discusión se hará con mucha responsabilidad.

Kenia López Rabadán fijó postura y dijo que si se va a hacer una reforma electoral, debería hacerse bien y contener 10 puntos esenciales; este sería su decálogo:

Debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas Todos los votos y solo los votos merecen representación, los votos valen lo mismo INE y TEPJF deberán ser imparciales e independientes Cancha pareja: Los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato Proceso sin criminales: Asegurar la no filtración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos Garantizar la permanencia del Servicio Profesional Electoral Segunda vuelta para garantizar un Gobierno con apoyo democrático Coaliciones con reglas claras y plataforma común Evitar que los programas sociales se conviertan en amenaza electoral Financiamiento público para los partidos para evitar los vínculos con el crimen organizado y el uso ilícito de recursos

Cabe mencionar que la iniciativa de la comisión para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, aún no ha sido enviada al Congreso para su discusión, pero será prioridad en este periodo ordinario.