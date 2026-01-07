El representante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, se reunió el martes 6 de enero de 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum al interior de Palacio Nacional.

Aunque se presume que la reforma electoral fue el tema a tratar en la reunión, Pablo Gómez evitó dar declaraciones a su salida de Palacio Nacional tras su encuentro con Claudia Sheinbaum.

Reunión de Pablo Gómez y Claudia Sheinbaum ocurre en vísperas de enviar la reforma electoral al Congreso

La reunión de Pablo Gómez y Claudia Sheinbaum ocurre en un momento clave del proceso de redacción de la reforma electoral, la cual será enviada en los próximos días por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.

Comisión presidencial para la reforma electoral es instalada por Claudia Sheinbaum; esta es su finalidad (Presidencia)

Hasta ahora, la iniciativa incluye 65 foros de consulta, recopilación de propuestas ciudadanas y revisión jurídica para modificar distintos aspectos del sistema electoral mexicano.

Entre los principales temas que forman parte de la reforma electoral, destacan:

Fortalecer la autonomía de los órganos electorales

Reglas de equidad en el acceso al financiamiento público y a los medios de comunicación

Endurecer sanciones ante conductas irregulares en los procesos electorales

Medidas para impedir la intervención del crimen organizado

Revisión de los mecanismos de representación legislativa

Desde el lunes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que la aprobación de la reforma electoral tendría que quedar aprobada a mediados de marzo 2026.

También había comentado que la aprobación de las reformas a las leyes secundarias podría ocurrir entre marzo o abril, o de ser el caso, mayo y julio, para alinearlas con la reforma electoral.