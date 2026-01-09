Fue para medios de comunicación que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán abrió convocatoria ciudadana para presentar propuestas para la reforma electoral.

“A todas las organizaciones, a todos los ciudadanos, a todos los expertos, a los colegios que deseen ingresar iniciativas [..] la Cámara de Diputados estará abierta”. Kenia López Rabadán

Asimismo, Kenia López Rabadán dio a conocer que la iniciativa para la reforma electoral llegará a la Cámara de Diputados, además de mencionar que apoya distintas propuestas de Somos MX.

Kenia López Rabadán abre convocatoria ciudadana para realizar propuestas para la reforma electoral

La invitación de Kenia López Rabadán es para que tanto expertos como ciudadanos presenten ideas o propuestas para la reforma electoral, ya que la Mesa Directiva y su presidenta estarán abiertos a ser un canal.

Kenia López Rabadán añadió que la convocatoria ciudadana es para que se pueda reflexionar sobre las reglas electorales, por lo que también pueden basarse en un decálogo de principios.

Por lo mismo, tanto las ideas como propuestas concretas serán turnadas a las comisiones de dictamen la cual construirá un acuerdo para la iniciativa, la cual todavía no se encuentra redactada.

La presidenta también explicó que los partidos todavía no han presentado sus propuestas para la reforma electoral y lo harían una vez se dé pauta para el debate.

Sin embargo, Kenia López Rabadán destacó que las propuestas deben ser ajenas a filias o fobias .

Decálogo de principios para la reforma electoral busca evitar que el crimen organizado intervenga en elecciones

Dicho decálogo fue presentado por Kenia López Rabadán como guía, además de que fue secundado por Somos MX y en el mismo se destaca el evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones.

Acorde con la propuesta de la diputada es evitar que el crimen organizado pueda financiar campañas o se meta en las urnas ya que tendrían sus propios intereses que atentan contra la democracia.

Por lo mismo se propone que la reforma electoral evite que las elecciones se vean financiadas o con candidatos del crimen organizado, o en este caso sea evidente su anulación.