Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, defendió el proceso de Somos México para ser un partido político e hizo un llamado a fortalecer la democracia.

Durante una conferencia de prensa, Kenia López Rabadán señaló que todos los ciudadanos tienen derecho a formar un partido político, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Kenia López Rabadán respalda proceso de Somos México para ser partido político

Tras el fallo del TEPJF que invalidó 41 asambleas de Somos México, la diputada Kenia López Rabadán respaldó el derecho de esta organización y todos los ciudadanos a ser un partido político.

Presentación oficial del partido “Somos MX” (Galo Cañas Rodríguez)

Kenia López Rabadán aclaró que, según representantes de Somos México como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, no se les ha negado el registro formalmente.

Cabe mencionar que aunque el TEPJF aprobó la norma del INE que invalidó 41 asambleas de Somos México, su proceso continúa, aunque podría estar lejos de convertirse en partido político.

La diputada enfatizó que si cualquier grupo de ciudadanos, sin importar su ideología, cumple con los requisitos legales, debe tener derecho a constituir su partido para garantizar la certeza democrática del país.

En su conferencia de prensa, Kenia López Rabadán destacó que lo que necesita México es “más democracia”, así como menos amenazas, inseguridad y pobreza extrema, para asegurar que quien gane pueda gobernar con garantías.