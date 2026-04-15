Carolina Monroy, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, anunció su salida del PRI para sumarse a Somos México, organización que busca convertirse en partido político.

“No hay cabida para una mujer como yo. Por eso es que tomo la decisión de renunciar, lo hice hoy por la mañana y el día que decidí afiliarme al PRI es tan importante como este día”. Carolina Monroy del Mazo, política y ex funcionaria mexiquense

El 14 de abril de 2026 presentó su renuncia, argumentando que el PRI ya no representa los valores que guiaron su formación y que hoy carece de congruencia.

En conferencia de prensa, aseguró que no quiere ser parte de un futuro “guiado por la mentira” y destacó que Somos México es una alternativa real de operación, alternancia y gobierno.

Carolina Monroy se suma a Somos México tras renunciar al PRI

El pasado 14 de abril, Carolina Monroy presentó su renuncia al PRI para apuntarse a las filas de Somos México, pues este partido ya no representaría los valores que guiaron su formación.

Pese a su larga trayectoria en el PRI, Carolina Monroy detalló que ya no hay congruencia dentro de este partido y no quiere ser parte de un futuro guiado por la mentira.

“No puedo seguir en un espacio donde la congruencia se volvió excepción y no regla. Renuncio y sigo adelante porque no quiero ser parte de un futuro definido por la mentira y la simulación”. Carolina Monroy del Mazo, política y ex funcionaria mexiquense

Carolina Monroy detalló que tomó la decisión de sumarse a Somos México ya que está convencida de que este movimiento “es una alternativa real de operación, de alternancia y de gobierno”.

Cabe mencionar que Somos México se encuentra en proceso para ser un partido político, por lo que Guadalupe Acosta adelantó que realizarán movilizaciones antes de que le nieguen el registro.