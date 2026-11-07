En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy sábado 7 de noviembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por este organismo permite conocer datos importantes como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy sábado 7 de noviembre de 2026 en México

Hasta las 04:00 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy sábado 7 de noviembre.

No obstante, esto no significa que no se haya registrado un sismo en el territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de magnitud muy baja.

Ante esta posibilidad, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo en México (Captura)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo relevante la madrugada de hoy sábado 7 de noviembre, Protección Civil pide recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Tener una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales, así como una copia de ellos en una memoria USB.

Cortar el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas en la red.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Dirígete a los puntos que sirvan como sitio encuentro para ti y tu familia.

Recuerda que es importante mantener la calma en caso de un sismo, así como alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.