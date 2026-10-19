A través de un comunicado, familias de desaparecidos en México han rechazado la revisión de la Secretaría de Gobernación (Segob) al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD NO) sin consulta previa.

“Segob ha anunciado una nueva revisión al Registro Nacional, nuevamente es un proceso sin consulta a las familias”. Familias de desaparecidos

Familias de desaparecidos señalan que revisión del registro nacional tiene la finalidad de “fortalecer su campaña de simulación en la Asamblea General de ONU”, así como desconocen cuáles son los expertos que los acompañan.

Esto luego de que el pasado viernes 16 de octubre de 2026, una comitiva mexicana presentó avances y la conformación de este nuevo grupo especializado ante la ONU.

Además de que este lunes 19 de octubre está programado que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU haga público su informe anual en el marco de la 81.ª Asamblea General.

Familias de desaparecidos rechazan revisión del registro nacional sin consulta previa (@GlorietaMx)

Familias de desaparecidos rechazan revisión del registro nacional sin consulta previa (@GlorietaMx)

Familias de desaparecidos exigen a Segob detalles sobre revisión del registro nacional

Ante el reclamo de familiares de las más de 135 mil personas desaparecidas en México han exigido a la Segob detalles precisos sobre la revisión del registro nacional.

“Nos gustaría conocer más sobre su mandato, cuáles serán los objetivos de su trabajo, sus funciones y alcances, qué tareas podrán desarrollar y por cuánto tiempo, si será un trabajo que podremos evaluar o revisar de manera periódica”. Familias de desaparecidos

Pues las familias de desaparecidos recordaron que hasta la fecha no se ha transparentado la metodología que utilizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para revisión que hizo en marzo de este año.

Asimismo, familiares exigieron la presencia de personas expertas e independientes para la revisión del registro nacional de desaparecidos con el objetivo de garantizar una “independencia real” sobre verdaderos datos ante la crisis que se vive en el tema.