Marco Antonio Baños Martínez es una de las figuras con mayor experiencia en el ámbito electoral mexicano y actualmente funge como representante de Somos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con formación en Derecho y estudios de posgrado en políticas públicas y cultura de la legalidad, Marco Antonio Baños ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional dentro de las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos democráticos del país.

Su carrera incluye diversos cargos de alto nivel en el entonces IFE, además de actividades como consultor, académico, conferencista y analista en temas electorales.

¿Quién es Marco Baños?

Marco Antonio Baños Martínez es abogado y especialista en materia electoral. Fue integrante fundador del Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente se desempeñó como consejero electoral del INE.

Fue designado consejero del IFE en 2008 y ocupó el cargo hasta 2014, cuando pasó al recién creado INE. Permaneció como consejero electoral hasta abril de 2020.

Marco Baños (INE)

¿Cuántos años tiene Marco Baños?

La edad y fecha de nacimiento de Marco Baños no están claramente documentadas en fuentes públicas institucionales.

El INE sí señala que es originario de Pachuca, Hidalgo, pero su ficha biográfica no proporciona su fecha de nacimiento.

¿Quién es la pareja de Marco Baños?

No existe información sobre la identidad de la pareja de Marco Baños.

¿Qué signo zodiacal es Marco Baños?

No es posible determinar el signo zodiacal de Marco Baños debido a que su fecha de nacimiento no está confirmada.

¿Quiénes son los hijos de Marco Baños?

No hay información sobre los hijos de Marco Baños.

¿Qué estudió Marco Baños?

Marco Baños es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

También estudió una maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Además, su perfil del INE señala que cursaba un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Marco Baños?

La mayor parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito electoral.

Antes de convertirse en consejero, ocupó diversos cargos dentro del IFE, entre ellos:

Director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral

Director del Secretariado

Director de Estadística y Documentación Electoral

Subdirector de Coordinación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

En el sector privado se desempeñó como consultor especializado en materia electoral y posteriormente continuó su actividad como académico, conferencista y articulista.

Actualmente participa en Somos, organización política que representa ante el INE, después de haber construido una carrera de más de una década como funcionario electoral.