Somos anunció que presentará una demanda por daño moral y difamación a Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro por vincular al partido con el caso de corrupción en el INE.

“Hemos decidido proceder legalmente contra Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro” Emilio Álvarez Icaza

Así lo anunció Emilio Álvarez Icaza, promotor de Somos, quien reiteró que no se puede normalizar “los abusos y que se utilice el púlpito presidencial para atacar una fuerza política”.

Asimismo, resaltó que sabe que podrían tener dificultades en la presentación de la denuncia pero están listos “para dar batalla jurídica y política”.

Somos pone fecha a la demanda contra Sheinbaum y Raquel Buenrostro

Emilio Álvarez Icaza señaló en entrevista para Gabriela Warkentin que ya tienen fecha para presentar la denuncia por daño moral y difamación contra la presidenta Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro.

El promotor de Somos resaltó que la demanda será presentada “la próxima semana” ante las autoridades correspondientes; además, resaltó que acudirán “en función de la denuncia del artículo 134 constitucional”.

“La próxima semana estaremos presentando una denuncia por daño moral en contra de las dos, en contra de Raquel (Buenrostro) y en contra de Claudia (Sheinbaum), también vamos a acudir en función de la denuncia del artículo 134 constitucional” Emilio Álvarez Icaza

Asimismo, reclamó que no se había visto una mañanera “dedicada exclusivamente a un partido político” y aseguró que la presidenta no está considerando el futuro y la reconstrucción del INE ante esta crisis.

Álvarez Icaza comparte relación de extrabajadores del INE con Somos

Por otra parte, Emilio Álvarez Icaza resaltó que sí hay participación en Somos de extrabajadores del INE porque consideraron que hay un “proceso de destrucción institucional impulsado por Morena”.

Asimismo, resaltó que Juan Carlos Padilla, miembro de Somos, sí conoció a los hermanos Hernández Casillas, pero cuando ellos eran pasantes del Consejo Nacional de Población (Conapo) y no en el Registro Nacional de Población (Renapo).