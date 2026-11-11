La dirigencia de SOMOS presentó una denuncia contra la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pidió que frenen sus declaraciones sobre el partido.

En conferencia de prensa, el representante de SOMOS ante el INE, Emilio Álvarez Icaza, acusó que las declaraciones buscan incidir en los procesos electorales, por lo que exigió que se frenen los dichos.

No pueden meterse a las elecciones. Saquen las manos de las elecciones. Emilio Álvarez Icaza. Representante de SOMOS ante el INE

Por otro lado, los representantes del partido se pronunciaron en torno a los recientes señalamientos en los que se destaca los vínculos que tuvieron varios de ellos con el INE.

SOMOS busca frenar declaraciones de Claudia Sheinbaum contra el partido

El miércoles 11 de noviembre, SOMOS presentó una queja ante el INE contra Claudia Sheinbaum, 12 gobernadores y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro por presunta injerencia electoral.

De acuerdo con lo indicado en la denuncia, se incluye a los gobernadores de:

Sinaloa

Tlaxcala

Tabasco

Colima

Puebla

Veracruz

Quintana Roo

Campeche

Chiapas

Yucatán

Durango

Sobre la queja, representantes de SOMOS explicaron que durante al menos 3 conferencias mañaneras, Claudia Sheinbaum ha lanzado declaraciones en contra del partido político.

Lo anterior, advirtieron, se trata de una vulneración al artículo 134 de la Constitución federal, pues recordaron que establece la obligación de imparcialidad en el uso de recursos públicos.

Ante dicha conducta, Emilio Álvarez Icaza explicó que se solicitaron medidas cautelares para que los denunciados se abstengan de pronunciarse sobre asuntos electorales de cara a 2027.

En consecuencia, el INE deberá determinar si procede la queja de SOMOS que advirtió que recurrirá a otras instancias si las declaraciones no son frenadas por la autoridad electoral.

SOMOS responde a polémica por vínculos con el INE

Al presentar la denuncia contra Claudia Sheinbaum, la dirigencia de SOMOS también se pronunció sobre los recientes señalamientos en los que se busca vincularlos con la crisis actual del INE.

En torno al tema, Emilio Álvarez Icaza rechazó que su intención sea la de deslindarse de su origen y defendió el derecho de sus integrantes a participar en el ámbito político.

Por su parte, Edmundo Jacobo, exsecretario Ejecutivo del INE, afirmó que no se esconderá como Guadalupe Taddei y sostuvo que las auditorías al INE ya se realizaron, por lo que no teme una revisión adicional.

Asimismo, cuestionó la actuación de Taddei por su cercanía con Morena y criticó al consejero Jorge Montaño por asistir a actos del partido, lo que a su juicio pone en duda la imparcialidad del árbitro electoral.