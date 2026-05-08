Humberto Nava, líder sindical de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido por agredir a su esposa al interior de su casa en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX).

En el lugar, las autoridades constataron que la mujer de 51 años presentó una lesión visible por contusión en la frente, causada presuntamente por los golpes que le propinó el líder sindical de la FGR.

Líder sindical de la FGR es detenido por agresión contra su pareja (Especial)

Líder sindical de la FGR golpeó a su esposa tras discusión

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados la noche del 7 de mayo sobre un caso de violencia familiar en el cruce de las avenidas Prolongación División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo.

En el domicilio, una mujer de 51 años acusó a su esposo Humberto Nava Genera, líder sindical de la FGR, de haberla golpeado en el rostro derivado de una discusión.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) determinaron que la víctima presentaba una contusión con una herida de dos centímetros en la frente, del lado derecho.

Sin embargo, las autoridades concluyeron que las heridas no ameritaban traslado al hospital.

Investigarán a líder sindical de la FGR por golpear a su esposa

Por este caso de violencia, elementos de la policía capitalina procedieron a la detención del sujeto identificado como Humberto Nava, de 68 años de edad, perteneciente a la FGR.

Posteriormente, fue trasladado ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación por la agresión contra su pareja.