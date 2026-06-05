Un sismo de magnitud 5.2 se registró hoy 5 de junio de 2026 a las 14:55 horas en Guerrero, con epicentro a 29 kilómetros al oste de de Ometepec, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor se percibió en la CDMX, pero no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

La magnitud del sismo fue actualizada por el Sismológico Nacional, de 5.6 a 5.2.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/dpWO4qrvho — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

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