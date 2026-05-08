Un sismo de magnitud 4.6 se registró hoy viernes 8 de mayo de 2026 a las 11:44 horas en Oaxaca, con epicentro a 19 kilómetros al norte de Unión Hidalgo, según el Servicio Sismológico Nacional.

SISMO Magnitud 4.6 Loc 20 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX 08/05/26 11:44:05 Lat 16.65 Lon -94.85 Pf 96 km pic.twitter.com/qJ30QAM8Th — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 8, 2026

El temblor no se percibió en la Ciudad de México ni ameritó la activación de la alerta sísmica.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en la región para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

Historial de sismos relevantes en Unión Hidalgo, Oaxaca: una zona de actividad sísmica constante

Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se ha mantenido en los últimos años como un punto cercano a múltiples sismos de magnitud moderada y, en algunos casos, eventos de mayor intensidad, debido a la compleja interacción tectónica entre las placas de Cocos y Norteamérica.

De acuerdo con registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la zona ha experimentado una actividad sísmica recurrente, con epicentros cercanos al municipio que reflejan su ubicación en una de las regiones más activas del país.

Sismos más relevantes en años recientes

Uno de los eventos más significativos ocurrió el 4 de enero de 2020, cuando se registró un sismo de magnitud 6.5, con epicentro aproximadamente a 38 kilómetros al sureste de Unión Hidalgo.

El movimiento telúrico fue ampliamente percibido en Oaxaca y estados vecinos, aunque no dejó daños mayores.

En 2023, la región volvió a registrar actividad destacada. El 1 de marzo de ese año, se reportó un sismo de magnitud 5.8, con epicentro cercano al municipio y una profundidad aproximada de 98 kilómetros.

Autoridades estatales confirmaron en su momento que no se reportaron afectaciones graves.

Durante 2024 y 2025, el Istmo de Tehuantepec mantuvo una actividad constante con múltiples sismos de magnitudes entre 4.0 y 5.2, varios de ellos con epicentros a corta distancia de Unión Hidalgo.

Estos eventos formaron parte de un patrón de actividad recurrente en la región, caracterizado por movimientos de profundidad intermedia.

Más recientemente, en 2026, el SSN reportó sismos de menor intensidad, en el rango de magnitud 4.1 a 4.3, con epicentros cercanos al municipio y profundidades superiores a los 100 kilómetros, sin que se registraran daños.

Una región de actividad permanente

Especialistas señalan que la recurrencia de sismos en esta zona responde a su ubicación sobre la zona de subducción donde la placa de Cocos se introduce bajo la placa de Norteamérica.

Este fenómeno genera una liberación constante de energía que se traduce en actividad sísmica frecuente.

Aunque la mayoría de los sismos no provoca daños estructurales severos, la región del Istmo de Tehuantepec, incluida Unión Hidalgo, se mantiene como una de las más vigiladas de México por su nivel de sismicidad.

En este contexto, autoridades y especialistas recomiendan mantener medidas preventivas y reforzar la cultura de protección civil ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos en el futuro.