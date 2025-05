Simón Levy sigue bajo el ojo publico en redes sociales porque periodistas han salido a desmentir los supuestos expedientes de investigaciones contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Estados Unidos.

Periodistas se han dado a la tarea de verificar la información publicada por el ex funcionario federal que señala de presuntas investigaciones en contra de AMLO en Estados Unidos.

Según sus primeros hallazgos, tachan la información que publica Simón Levy como falsa e incluso el ex funcionario ya tuvo una pelea vía redes sociales con la periodista Laura Sánchez Ley.

Simón Levy: periodistas desmienten supuestos expedientes de investigaciones contra AMLO en Estados Unidos

A través de la red social X, Simón Levy, ex funcionario de Morena, ha publicado presuntos expedientes en contra del ex presidente AMLO por investigaciones en Estados Unidos.

Pero periodistas se ha dado a la tarea de verificar la información publicada por el ex funcionario y aseguran que este tipo de acusaciones son “un acto desesperado” de su parte, como señaló Jesús García, editor del diario La Opinión, en Estados Unidos.

El periodista recuerda que el único caso procesado y que fue desestimado es el de la Corte de Distrito Sur de Nueva York que es el mismo que utilizó una “conocida periodista de investigación”, en referencia a Anabel Hernández.

Jesús García agregó que es “tan ridículo” que contenían los nombres de actrices y otros presidentes y que incluso el demandante ni siquiera quiso recibir en prisión la decisión de la corte.

Otra periodista que desestimó las acusaciones de Simón Levy fue Laura Sánchez Ley.

Luego de que Simón Levy decidiera publicar los supuestos expedientes de investigaciones contra AMLO en Estados Unidos, la periodista Laura Sánchez Ley refutó su información, lo que causó una pelea en redes sociales entre ambos.

Después de esta publicación, la periodista Laura Sánchez Ley le dijo a Simón Levy que ella también tenía acceso a la plataforma Pacer de Estados Unidos donde se pueden revisar estos presuntos expedientes que daba el ex funcionario.

La comunicadora buscó verificar la información al ingresar a las cortes con los números que daba Levy y estos no corresponden a investigaciones en contra de AMLO en Estados Unidos.

Lo que respondió Levy con una apuesta de hasta 200 mil dólares asegurando que sus expedientes eran fidedignos.

Por su parte, Laura Sánchez Ley le dijo al ex funcionario que no quería apostar nada con él, sino en su lugar sólo le pidió que publicara los números reales para que periodistas y ciudadanía pudieron consultarlos porque los que había publicado Levy no eran.

Pidió al ex funcionario consultar a su fuente para los números de expediente correctos, en caso de que estos existan.

En otra respuesta, el ex funcionario aseguró que su fuente era él mismo y agregó que si Laura Sánchez Ley no quiere apostar con él, entonces debe retractarse de su desmentido-

Lo que Laura Sánchez Ley le dijo a Simón Levy que en su publicación con los presuntos expedientes no había agregado el link de Pacer de donde era su información, y una vez que ella verificó se dio cuenta de que no correspondían, misma acción que grabó en un video que difundió por redes sociales.

