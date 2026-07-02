Sheinbaum y Safran impulsan nuevas inversiones para la industria aeronáutica en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció de forma conjunta con Safran nuevas inversiones para la industria aeronáutica en México.

Ello tras un encuentro estratégico en las instalaciones de Palacio Nacional, entre la presidenta Sheinbaum, el director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, y su equipo de trabajo.

Sheinbaum destaca inversiones de Safran en México tras reunión en Palacio Nacional

La presidenta Sheinbaum y el director ejecutivo de Safran, Olivier Andriès, delinearon los pasos a seguir para consolidar a México como un centro de excelencia en materia aeronáutica.

La titular del Ejecutivo nacional destacó que Safran confirmó que ampliarán sus inversiones en nuestro país de cara a los próximos años.

Actualmente, Safran ha realizado inversiones en los estados de Querétaro y Chihuahua que ascienden a más de 147 millones de dólares.

Esto no solo moderniza las capacidades productivas de las plantas existentes, sino que se traduce en la creación efectiva de 2 mil 300 puestos de trabajo directos, impulsando la especialización en los trabajadores.

Con estas acciones, el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el gigante aeroespacial ratifican un compromiso de largo plazo para dinamizar la economía mediante proyectos de alto impacto.

La expansión de Safran en suelo mexicano establece un precedente sobre la relevancia de la colaboración público-privada para alcanzar un desarrollo tecnológico sostenible en la región.

Además, permite robustecer la cadena de suministro de una de las principales proveedoras globales de la industria aeronáutica.