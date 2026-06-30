En plena conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum se enteró que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento.

”¡Qué bueno!“, celebró la Presidenta de México para posteriormente explicar que el fallo histórico debió basarse en la ilegalidad de la medida de Donald Trump, emitida el 20 de enero de 2025.

“La Suprema Corte de todos los países lo que hace, normalmente, es ver si hay constitucionalidad o no en algunos decretos o no. En este caso, por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Y asegurando que es gente buena y trabajadora la que migra a Estados Unidos, dio el visto bueno al falló que beneficiará a las comunidades de diversas nacionalidades.

”Es una buena noticia para las comunidades migrantes y para la protección de sus derechos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Disminuye el número de mexicanos que migran a Estados Unidos

El dictamen que blinda la Enmienda 14 de la Constitución, la cual otorga la ciudadanía por nacimiento a casi cualquier persona nacida en Estados Unidos, recordó a Claudia Sheinbaum que en el pasado miles de familias mexicanas salían del país en busca de oportunidades laborales.

Gente que no buscaba sustituir a nadie, que aportaba a la economía de Estados Unidos Unidos y que a pesar de esto no se le reconocían sus derechos y mucho menos a su descendencia.

Situación que ha cambiado y es que no solo se garantiza la ciudadanía por nacimiento, en los últimos años cada vez son menos los mexicanos que emigran a Estados Unidos.

“Había necesidad de esos trabajadores en Estados Unidos. No estaban sustituyendo a ninguna otra persona, sino que había necesidad de ese trabajo. Es gente honesta, trabajadora. Ahora ya se van, pues, mucho menos. Desde hace varios años ya disminuyó la migración de México a Estados Unidos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México