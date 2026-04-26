Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco convocan a la Clase Nacional de Béisbol y Sóftbol, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril.

Se trata de una iniciativa que busca fomentar el deporte, la convivencia y la construcción de entornos positivos para la niñez y juventud.

Desde Hidalgo, Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco convocan a la Clase Nacional de Béisbol y Sóftbol

A través de un video, Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco invitaron a participar a la clase más grande del mundo de Béisbol y Sóftbol.

Claudia Sheinbaum aseguró que quieren que esta iniciativa no sea de solo un día, sino que el deporte sea parte de la vida de todos.

Destacó que el principal objetivo es que la educación física sea parte de la cultura de los mexicanos y de esta manera dejar la vida sedentaria.

Por su parte, Rommel Pacheco destacó que la idea es que los niños y jóvenes puedan llevar el deporte ya sea solo social o de alto rendimiento e incluso algún día puedan estar en la Olimpiada Nacional.

Claudia Sheinbaum se mostró emocionada de la participación de niños y jóvenes en la Clase Nacional de Béisbol y Sóftbol.

Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco aparecieron con el gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, y el exfutbolista Oscar ‘El Conejo’ Pérez, director del deporte en el estado.

Y es que la presidenta acudió para conocer las instalaciones de Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca de Soto, Hidalgo.

En el lugar, Claudia Sheinbaum convivió con niños y jóvenes a quienes les regaló pelotas y un guante de béisbol.

¿De qué trata la Clase Nacional de Béisbol y Softbol “Diamantes de Paz”?

La Clase Nacional de Béisbol y Softbol “Diamantes de Paz” es una jornada nacional de béisbol y softbol que se celebrará simultáneamente en diversas ciudades de México el domingo 26 de abril de 2026.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Federal, busca fomentar la sana convivencia y la reconstrucción del tejido social a través de la activación física de niños y adultos.

En sedes como Hidalgo, Hermosillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, se ofrecerán entrenamientos gratuitos dirigidos por expertos en áreas como el bateo y el pitcheo.

Los eventos están abiertos al público general y cuentan con el respaldo de autoridades locales para facilitar el acceso al equipo deportivo necesario.

El objetivo principal es promover estilos de vida saludables y valores comunitarios mediante la práctica masiva de estos deportes.