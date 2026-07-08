Ricardo Salinas Pliego podría ser el “susurrador” al que Ken Salazar se refiere en su libro como una fuente que le hablaba de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde su conferencia mañanera del 7 de julio, la presidenta señaló que, al saber sobre el “susurrador”, “todos estamos pensando en el mismo” empresario, haciendo referencia a Ricardo Salinas Pliego sin mencionarlo.

Sheinbaum asegura que todos piensan en Salinas Pliego como el posible “susurrador” de Ken Salazar

De acuerdo con lo que se da a conocer del libro de Ken Salazar que aún no sale a la venta, el ex embajador habló con un empresario al que se refiere como el “susurrador” que le aseguró que AMLO estaba preocupado por lo que podría decir El Mayo Zambada.

En el libro, describe a el “susurrador” como un empresario que en un principio apoyó a AMLO en su gobierno pero luego se convirtió en su crítico.

Ante la descripción, Claudia Sheinbaum señaló que cada quién puede sacar sus propias conclusiones; sin embargo, aseguró que la probabilidad de que sea alguien más es poca.

“Que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata… Las probabilidades son muy pocas de que sean muchas personas, todos estamos pensando en una” Claudia Sheinbaum

“El susurrador” sugirió a Ken Salazar que AMLO tenía vínculos con El Mayo Zambada

De acuerdo con la información que se conoce sobre el contenido del libro de Ken Salazar, “Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva”, un empresario le aseguró que AMLO tenía vínculos con El Mayo Zambada.

Según el ex embajador de Estados Unidos en México, este empresario, al que se refiere como “el susurrador” le dijo que AMLO temía que El Mayo Zambada “soltara la sopa”.

Sin embargo, en entrevista para Jorge Ramos, el ex embajador aclaró que pidió pruebas de los dichos que nunca le llegaron.