Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones de Ken Salazar, quien negó que exista evidencia de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuviera vínculos con El Mayo Zambada.

Desde su conferencia mañanera, la presidenta señaló que, mientras no hay evidencias del supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa del gobierno anterior, sí las hay sobre la posible intervención de Estados Unidos en la captura del líder criminal desde territorio mexicano.

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó que el gobierno de AMLO realizó varias detenciones a personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, lo que deja en claro que no hay ningún vínculo, “en particular con este grupo delictivo”.

Sheinbaum: No hay vínculos entre AMLO y el Cártel de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que Ken Salazar confirmó que no hay evidencia de que hubiera algún vínculo entre AMLO y El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, resaltó que también hay argumentos adicionales además de la declaración de Ken Salazar “relacionada con que no había ningún vínculo” del gobierno de AMLO con El Mayo Zambada como la detención de Ovidio Guzmán y otros miembros del Cártel de Sinaloa.

“¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar relacionada con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo, La detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, recordó que durante el gobierno de Vicente Fox, “El Chapo” Guzmán se fugó de la cárcel y no fue detenido sino hasta 2014.

Asimismo, reiteró que Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Calderón, fue sentenciado por su relación con el crimen organizado.

Se le mintió al gobierno de México: Sheinbaum a Ken Salazar

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó que en el caso de la detención de El Mayo Zambada, “se le mintió al gobierno de México”.

Esto sería probado por las afirmaciones del FBI, institución que ha expuesto la avioneta en la que Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada llegaron a Estados Unidos donde fueron detenidos.

Asimismo, El FBI estaría asegurando que dicha aeronave se utilizó en una operación en la que participaron para lograr la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa.