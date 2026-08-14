Claudia Sheinbaum confirmó una inversión de 800 millones de pesos destinada a la mejora de las condiciones laborales de los docentes en Oaxaca, tras una extensa reunión con la Sección 22 de la CNTE.

“Siempre que sea para apoyar a las niñas y los niños de Oaxaca, ahí vamos a estar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Subrayó que estos recursos se entregarán directamente a los maestros, evitando cualquier manejo por parte de la dirigencia sindical o intermediarios.

Entre los acuerdos alcanzados destacan la creación de 1,300 nuevas plazas, procesos de recategorización salarial y el fortalecimiento de programas de útiles y uniformes escolares.

Sheinbaum revela los dos temas principales que abordó con la Sección 22 de la CNTE

Durante la conferencia del Pueblo del viernes 14 de agosto, Claudia Sheinbaum aclaró los acuerdos que llegó con la Sección 22 de la CNTE.

Tras una reunión de aproximadamente tres horas en Palacio Nacional, se alcanzaron diversos acuerdos centrados en la mejora de las condiciones laborales de los docentes y apoyos educativos para los estudiantes de Oaxaca.

Claudia Sheinbaum destacó que en su diálogo con la Sección 22 de la CNTE se abordaron dos temas principales:

Asignación de 800 millones de pesos: La presidenta enfatizó que estos recursos no se entregarán a la dirigencia sindical ni a la coordinadora, sino que llegarán directamente a las y los maestros de Oaxaca a través de mecanismos institucionales como el FONE para evitar intermediarios. El dinero se utilizará para procesos de renivelaciones, recategorizaciones y otros temas administrativos. Continuidad de útiles y uniformes escolares: A petición de la Sección 22, el Gobierno Federal analizará brindar apoyo financiero al estado de Oaxaca para mantener su programa estatal de útiles y uniformes, ya que la entidad enfrenta limitaciones presupuestales para sostenerlo por sí sola.

La Federación analizará apoyar financieramente para mantener estos programas, adicionales a los 2,500 pesos que el Gobierno Federal ya otorga a niños de primaria y a la beca “Rita Cetina” en secundaria.

Claudia Sheinbaum calificó su encuentro con la Sección 22 de la CNTE como una “plática como debe ser”

Claudia Sheinbaum calificó su encuentro con la Sección 22 de la CNTE como una “conversación institucional” y una “plática como debe ser”.

Según la mandataria, el diálogo fue positivo porque los representantes magisteriales no plantearon beneficios personales para su dirigencia ni para los integrantes de su comisión, sino que todas las solicitudes estuvieron centradas en las y los maestros y en el bienestar de los estudiantes de Oaxaca.

Informó que habrá una reunión de seguimiento el 2 de septiembre para verificar el cumplimiento de estos acuerdos con la participación de la SEP y la Secretaría de Gobernación.

Previo a la reunión, la mandataria señaló que no preveía movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México, ya que existía un acuerdo pactado para abordar los compromisos pendientes de manera directa.