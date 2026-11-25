Inés Gómez Mont aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos luego de casi un mes detenida debido a su situación migratoria. La exconductora de televisión habría viajado a España, en dónde cuenta con nacionalidad.

La posible llegada de Inés Gómez Mont a España complicaría las gestiones de México para conseguir su extradición dados los acuerdos entre ambos países. El país europeo puede negarse a extraditar a sus ciudadanos.

España sería el nuevo destino de Inés Gómez Mont tras su salida voluntaria de Estados Unidos

Tras permanecer varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Inés Gómez Mont aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos y habría viajado a España.

Pese a las fuentes que señalan a que Inés Gómez Mont estaría en España tras su detención migratoria, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que la presentadora se encuentre en territorio español.

Inés Gómez Mont (Instagram/@inesgomezmont)

La exconductora de Ventaneando enfrenta tres órdenes de aprehensión en México por una por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, y otras dos por presunta defraudación fiscal.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Estados Unidos desde septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición, solicitud que no fue considerada tras su captura.

La posibilidad de que Inés Gómez Mont se encuentre en España abre un nuevo escenario judicial, pues México tendría que realizar las gestiones correspondientes ante el país europeo para conseguir su extradición.

No obstante, su nacionalidad española no significa que tenga inmunidad frente a una eventual solicitud de extradición. Por ahora, el paradero de Inés Gómez Mont permanece sin confirmación oficial.