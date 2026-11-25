Joaquín Badillo, presidente de la Junto de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, aseguró que el video donde se ve a Yoloczin Domínguez tirar un “polvo extraño” a Evelyn Salgado no está hecho con IA.

“Lo que ahí sucedió no es IA, es real. Lo confirmo porque lo vi... El polvo fue algo que se los puedo narrar, hubo más personas que lo vieron” Joaquín Badillo

El diputado local aseguró que puede afirmar que “lo que se ve en el video es real” porque estuvo presente cuando Yoloczin Domínguez tiró el polvo sobre la gobernadora.

Esto a pesar de que la diputada ha afirmado que las imágenes que se viralizaron fueron creadas con Inteligencia Artificial.

“Yo estuve presente”: Joaquín Badillo asegura que video de Yoloczin Domínguez no es IA

El diputado local Joaquín Badillo aseguró a medios de comunicación que el video donde se ve a Yoloczin Domínguez tirar un polvo sobre la ropa de Evelyn Salgado es real porque él mismo lo presenció.

De acuerdo con Badillo, no sólo él es testigo, sino varios diputados más que participaron en el evento del Grito de Independencia en Guerrero, el pasado 15 de septiembre de 2026.

“Yo estuve presente. Varios diputados estuvimos presentes en ese acto, en ese momento que hoy se ha hecho de conocimiento público.” Joaquín Badillo

Asimismo, resaltó que el hecho ocurrió en medio de un acto protocolario posterior al Grito de Independencia, donde se da oportunidad a los invitados a pasar con la gobernadora para tomarse una foto.

Joaquín Badillo resaltó que no es el único testigo y reclamó que la diputada Yoloczin Domínguez quiera desviar “un hecho real con un tema político”.

“En ese momento, porque ahí estuvimos varias personas, les puedo decir que lo que sucedió es real, no es IA… no podemos querer desviar un hecho real con un tema político que es para mí un tema delicado” Joaquín Badillo

“Era un polvo raro que no se quitaba”, recuerda Joaquín Badillo

Por otra parte, resaltó que no quiere especular sobre el hecho ya que no conoce las intenciones de la diputada federal ni el tipo de polvo que tiró sobre la gobernadora.

“Desconozco qué polvo sea, cuál era la intención. qué tipo de polvo es, pero el hecho de que sucedió es real” Joaquín Badillo

Sin embargo, defendió que no hubo uso de IA en ese video ya que hay varios testigos que incluso intentaron limpiar del vestido de Evelyn Salgado el “polvo raro que no se quitaba”.