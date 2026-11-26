La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó durante su conferencia matutina del 26 de noviembre un proceso inédito para renovar la titularidad del Instituto Politécnico Nacional, permitiendo por primera vez la participación directa de la comunidad académica.

“La atribución de nombrar al director o directora del Politécnico es de la presidenta de la República, pero por primera vez en su historia, decidimos abrir una votación” Claudia Sheinbaum

Esta consulta digital, programada del 25 al 27 de noviembre, acumuló la participación de más de 5 mil personas en su primer día mediante un voto ponderado que otorga igual valor a estudiantes, docentes y personal administrativo.

De un registro inicial de ochenta aspirantes, 22 mujeres y 58 hombres, se elegirá a una sexteta integrada por tres mujeres y tres hombres con los mejores perfiles para dirigirl al IPN.

Sheinbaum revela que 80 aspirantes, 22 mujeres y 58 hombres, buscan dirigir el IPN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el proceso para elegir al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) representa un ejercicio democrático inédito en la historia de la institución educativa.

Explicó que, aunque la facultad legal de nombrar a la persona titular de la Dirección General del IPN recae en la Presidencia de la República, decidió abrir por primera vez una consulta digital a la comunidad politécnica para escuchar su voz.

Es por ello, que Claudia Sheinbaum hizo un llamado explícito a estudiantes, docentes y personal de apoyo para que voten de manera activa en la plataforma en línea.

“Sí, que participen, que participen en este ejercicio democrático que por primera vez en la historia se hacen el Instituto Politécnico Nacional” Claudia Sheinbaum

Se inscribieron un total de 80 candidaturas aceptadas por la SEP, compuestas por 22 mujeres (27.5 %) y 58 hombres (72.5 %), la comunidad elegirá a tres mujeres y tres hombres (dos ternas / una sexteta finalista).

“Una vez que se dirijan tres y tres mujeres, pues vamos a hacer de esa de esa sexeta la valoración” Claudia Sheinbaum

La votación se realiza del 25 al 27 de noviembre mediante un voto ponderado equitativo: 33% para estudiantes, 33% para docentes y 33% para administrativos.

A partir de esa sexteta, la presidenta evaluará los perfiles y realizará la designación.

Sheinbaum descarta que el IPN atraviese por una crisis

La presidenta Sheinbaum descartó que el IPN atraviese por una crisis institucional, subrayando que es la casa de estudios del país con mayor número de patentes registradas en los últimos dos años.

“No considero que esté en una crisis el Poli. No lo considero. De hecho, es la institución que más patentes sacó en los últimos dos años. Si hubiera una crisis tremenda, pues no hubiera sido posible ello” Claudia Sheinbaum

Durante su participación destacó que es la primera vez en la historia del IPN que se realiza una consulta electrónica en línea para que la comunidad participe en la selección de su titular.

La jornada digital se efectúa del 25 al 27 de noviembre, en un horario continuo de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Cada votante elige a tres mujeres y tres hombres.

Sheinbaum revela que 80 aspirantes buscan dirigir el IPN; votación cierra el 27 de noviembre (Tomada de video)

De la consulta surgirán dos ternas (tres mujeres y tres hombres) que integrarán una sexteta de finalistas. Esta lista será entregada a la presidenta el 1 de diciembre para que realice la evaluación final y designe a quien dirigirá la institución.

Durante la primera jornada de votación se acumularon 5,241 votos emitidos por la comunidad politécnica.