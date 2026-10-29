El Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrió por primera vez una consulta estudiantil con el objetivo de definir a los perfiles que buscarán encabezar la Dirección General.

La convocatoria publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece las siguientes fechas clave:

3 al 6 de noviembre de 2026: Registro de aspirantes a la Dirección General del IPN

10 al 13 de noviembre: Comisión de Revisión y Custodia validará el cumplimiento de los requisitos legales y documentales de los aspirantes

18 de noviembre de 2026: Publicación del listado de personas que cumplen con los requisitos legales establecidos

25 al 27 de noviembre de 2026: Estudiantes, personal académico y personal de apoyo votarán en una consulta electrónica

1 de diciembre de 2026: Publicación y remisión de listas a la presidenta Claudia Sheinbaum (integradas por tres mujeres y tres hombres)

Estudiantes del IPN protestan en CDMX (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum elegirá entre tres mujeres y tres hombres para encabezar el IPN

De acuerdo con el calendario de la SEP, la etapa de votación electrónica se desarrollará del 25 al 27 de noviembre mediante una plataforma digital en la que participarán los tres sectores del IPN:

Académico

Estudiantil

De apoyo

De todos los perfiles, solamente los más votados formarán parte de dos listas compuestas por tres mujeres y tres hombres, las cuales serán enviadas el 1 de diciembre a Claudia Sheinbaum.

Al igual que ha ocurrido en la designación de directores anteriores, será decisión de la Presidencia de la República elegir a uno de los perfiles para cubrir el encargo durante cuatro años.

Por primera vez en su historia, las y los estudiantes, docentes y trabajadores del @IPN_MX podrán participar en un proceso institucional para identificar los perfiles que serán puestos a consideración de la presidenta @Claudiashein para dirigir esta gran institución. 🏫🇲🇽



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IPN votará por primera vez para perfilar a su titular de la Dirección General

Por primera vez en su historia, la SEP lanzó este 29 de octubre una convocatoria para que estudiantes y personal académico voten por una lista de aspirantes que buscan encabezar la Dirección General del IPN.

En su anuncio, su titular, Mario Delgado, calificó la decisión como un paso histórico para el ejercicio democrático y de escucha a la comunidad politécnica en la toma de decisiones.

Por primera vez en su historia, las y los estudiantes, docentes, trabajadores del Politécnico podrán participar en un proceso institucional para identificar los perfiles que serán puestos a consideración de la Presidenta de México para la designación de quien encabezará esta gran institución durante los próximos cuatro años. Mario Delgado, titular de la SEP.

El mecanismo sigue la instrucción del 6 de mayo de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de involucrar a la comunidad politécnica en la definición de las candidaturas.