Al menos cinco funcionarios cercanos a Arturo Reyes Sandoval se encuentran en la competencia para sucederlo en la dirección general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Tras la publicación de la convocatoria, se registraron 80 aspirantes elegibles; sin embargo, algunos son funcionarios colocados por el director del IPN, denunciado por peculado.

Se trata de:

Ismael Jaidar Monter Marco Antonio Sosa Martha Leticia Vázquez Yessica Gasca Castillo Ana María Arrona González

Cinco funcionarios cercanos a Arturo Reyes Sandoval buscan la dirección del IPN

El pasado miércoles 18 de noviembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la convocatoria para la elección de quien sustituirá a Reyes Sandoval en la dirección del IPN.

Entre los 80 aspirantes elegibles, 22 mujeres y 58 hombres, se encuentran funcionarios cercanos al director, como:

Ismael Jaidar Monter; secretario general del IPN nombrado por Arturo Reyes Sandoval

Marco Antonio Sosa, funcionario vinculado a servicios educativos y administrativos del IPN

Martha Leticia Vázquez, secretaria de Investigación y Posgrado del IPN

Yessica Gasca Castillo, secretaria de Innovación e Integración Social del IPN

Ana María Arrona González; funcionaria el área administrativa del IPN

Asimismo, figura entre los y las aspirantes María Isabel Rojas, secretaria académica nombrada por Reyes Sandoval el mismo día que se nombró a Ismael Jaidar Monter; previo a su nombramiento se desempeñaba como Directora de Educación Media Superior.

Cabe destacar que Ana María Arrona González, previo a su ingreso al IPN se desempeñaba como directora operativa del Patronato Corazón Guinda y Blanco, con quien el instituto terminó un contrato de colaboración tras las denuncias de estudiantes que cuestionaron el origen de los recursos que recaudaban.