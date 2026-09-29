Claudia Sheinbaum reveló nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa, a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

Se encontró que esa noche y esa madrugada del 26 de septiembre de 2014 al 27 de septiembre de 2014 hubo una serie de llamadas telefónicas que no habían sido analizadas a su profundidad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 29 de septiembre de 2026, la presidenta de México explicó que la FGR analiza llamadas telefónicas, cateos a funerarias irregulares, celulares que siguieron funcionando tras la desaparición y un video del Palacio de Justicia de Iguala que habría sido ocultado.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum informó que los hallazgos ya fueron compartidos con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. y que hay 30 nuevos detenidos.

“No se descarta nada, pero cuando entramos tomamos la decisión de no seguir por las mismas vías. ¿Cuáles eran estas vías? Principalmente los testigos, muchos de ellos delincuentes; esas eran las principales líneas de investigación que se seguían” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Cuáles son los nuevos hallazgos del caso Ayotzinapa?

De acuerdo con lo explicado por Claudia Sheinbaum, las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa incluyen distintos elementos relacionados con lo ocurrido durante la noche de la desaparición de los estudiantes:

Llamadas telefónicas: enlaces telefónicos de personas que están detenidas por su participación, quienes se comunicaron esa noche con una funeraria y con un médico

Cateo a funeraria: entre los hallazgos destacan a una funeraria irregular que tendría relación con la desaparición de los jóvenes y que en lugar había restos de personas sin identificar

Dueños de la funeraria: estarían vinculados con la delincuencia organizada: toda la familia de la funeraria y el médico están detenidos

Continuación de investigaciones por autorizaciones de funeraria: porque operaba con absoluta irregularidad

Celulares de los jóvenes de Ayotzinapa que funcionaron días después de su desaparición: incluso con otro chip para su uso, y otro dispositivo móvil que apareció días después en el juzgado de las barandillas de la Comandancia Municipal de Iguala, Guerrero

Video del Palacio de Justicia en Iguala: del que no se había investigado, tendría grabación de la llegada de uno de los camiones donde viajaban los jóvenes y de cómo fue detenido por la policía municipal de Iguala y que fue desaparecido por Ángel Aguirre

Testimonio de un niño: quién pertenecía a uno de los grupos delincuenciales relacionados con el caso Ayotzinapa

¿Quiénes son los detenidos por el caso Ayotzinapa?

De acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum hay varios detenidos por el caso Ayotzinapa, entre ellos:

Miembros de grupos criminales

Policías de al menos 4 municipios que presuntamente participaron en la detención de los estudiantes

Elementos militares por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

30 nuevos detenidos por las nuevas líneas de investigación

¿Qué cambió Sheinbaum en la investigación del caso Ayotzinapa?

Ante los nuevos hallazgos, Sheinbaum explicó que su Gobierno decidió modificar las líneas de investigación que se habían seguido anteriormente y ampliar la búsqueda de elementos científicos y nuevas pruebas.

La presidenta sostuvo que estos cambios permitieron identificar nuevas líneas de investigación y retomar otras que no habían sido profundizadas anteriormente.

Sheinbaum también reconoció que el caso Ayotzinapa continúa siendo una “herida abierta para todo México”, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.