A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación presentó cuatro nuevas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido en Iguala, Guerrero.

Gobernación explicó que las nuevas líneas surgieron del reanálisis de documentos y registros telefónicos, con el objetivo de cruzar información que había sido recopilada durante todos estos años.

Las 4 nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa presentadas por Gobernación

La Secretaría de Gobernación reveló que tienen nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa, luego de implementar una metodología que incorpora elementos técnicos y científicos.

Gobernación detalla 4 nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa (Françoise Greve / DMRKM)

De acuerdo con lo publicado este lunes 28 de septiembre, las cuatro nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa son:

Comunicación entre grupo criminal y funerarias: La primera línea se centra en el análisis de comunicaciones, mediante el cual fueron identificados 17 nuevos objetivos de investigación y posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias Análisis de teléfonos de los estudiantes: La segunda línea analiza tres teléfonos pertenecientes a los estudiantes y los usuarios que los utilizaron después de su desaparición. Uno de estos análisis derivó en una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada Reanálisis de expedientes: La tercera línea permitió identificar a una persona que habría participado en los hechos cuando tenía 14 años. Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó información que, según las autoridades, refuerza investigaciones contra integrantes de Guerreros Unidos Videograbaciones del Tribunal: La cuarta línea está relacionada con el ocultamiento de videograbaciones de cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche de la desaparición. También se vinculó esta línea con la detención del exgobernador de Guerrero por desaparición forzada.

Gobernación señaló que el caso continúa abierto y que las acciones inmediatas incluyen ampliar las búsquedas, profundizar las investigaciones sobre el SEMEFO y las videograbaciones, así como mantener el diálogo con las madres y padres de los estudiantes.

(@SEGOB_mx)

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