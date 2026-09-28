Rodolfo Rueda, propietario de Funerarias El Ángel, es investigado por su posible vínculo con Guerreros Unidos en el caso Ayotzinapa, informó el fiscal Mauricio Pazarán Álvarez.

“Del análisis telefónico realizado a las comunicaciones de integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos La Gary, El Chucky y El Gusano, se logró establecer que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, se comunicaron directamente con Rodolfo ‘N’, dueño de la Funeraria El Ángel y Funerales Económicos Rueda”. Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la UEILCA

El fiscal detalló que los dueños de Funerarias El Ángel tenían concesiones en el SEMEFO y dirigían la administración del panteón municipal, elementos que facilitaban el ocultamiento de cuerpos.

Pazarán Álvarez agregó que, además de restos óseos hallados en el predio, un dato clave es que en agosto de 2025 se pudo identificar que Rodolfo Rueda utilizó el celular de Julio César, uno de los 43 normalistas.

Funerarias El Ángel albergaba restos óseos sin registro y certificados de defunción en blanco

El fiscal Mauricio Pazarán Álvarez comentó que las comunicaciones entre Rodolfo Rueda y miembros de Guerreros Unidos derivaron en cateos a finales de 2025 en Funerarias El Ángel.

En el lugar, las autoridades encontraron restos óseos sin registro, un horno clandestino, un arma de fuego, certificados de defunción en blanco y documentación relacionada a Irving “N”, ya detenido.

“El hallazgo, muestra que existían instrumentos para alterar el rastro documental del fallecimiento de una persona”. Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la UEILCA

En un segundo cateo, se encontró un colchón con restos óseos calcinados y piezas dentales, cuerpos con carpetas duplicadas y documentación que data de 2014, año del crimen.

Por estos hechos, señaló que Rodolfo Rueda -padre e hijo-, fueron detenidos, puestos en prisión preventiva, y actualmente presos en el penal federal El Altiplano.

Semefo, ubicada en Funerarias El Ángel, albergaba restos óseos sin registro (Captura de pantalla )

145 personas han sido detenidas por caso Ayotzinapa

Por su parte, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, informó que hasta ahora se han procesado 145 personas, entre ellas:

Exfuncionarios

Integrantes del crimen organizado

Marinos

De acuerdo con el funcionario, el análisis de los registros telefónicos reveló que el día de las desapariciones hubo comunicación entre Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, además de Funerarias El Ángel.