Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México afirma que no habrá intervención de Estados Unidos en el país ante supuestos de reportes de un plan de su homólogo de atacar directamente a Cárteles de la droga mexicanos.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 6 de noviembre desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó nuevamente una supuesta intervención de Estados Unidos en México.

En este marco la presidenta recordó que en México no habrá una intervención extranjera debido a la unidad de su pueblo.

“No va a haber intervención de los Estados Unidos, no va haber sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

