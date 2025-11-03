¿Donald Trump podría lanzar operaciones militares contra cárteles en México? Medios revelan los planes que tendría el gobierno estadounidense.

Y es que agentes ya se estarían preparando para realizar operaciones en contra de cárteles de la droga en territorio mexicano.

¿Donald Trump podría lanzar operaciones militares contra cárteles en México?

La cadena NBC reveló que la administración de Donald Trump estaría planeando lanzar operaciones militares contra cárteles en México.

¿Y qué dice el pueblo Mexicano de esa intromisión y violación de su soberanía?



De acuerdo con la información compartida, el gobierno estadounidense planea ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano.

El medio reportó que según declaraciones de dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exaltos funcionarios, la preparación de los oficiales ya habría comenzado.

Estas operaciones contra cárteles en México incluirían el envío de tropas y oficiales de inteligencia .

Además de que se centrarían en el uso de drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles.

Sin embargo y para tener un uso eficaz y seguro, será necesario de la presencia en tierra de los operadores.

Según la NBC las tropas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense.

Esto es lo que se conoce como estatus del Título 50, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

También se espera la participación de agentes de la CIA.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE)

Revelan que la misión de lanzar operaciones militares contra cárteles en México todavía no es inminente

NBC reportó que el inicio de la misión aún no es inminente, porque actualmente los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca estarían discutiendo sobre el alcance de la misión.

El reporte indica que todavía no se ha tomado una decisión final sobre operaciones militares contra cárteles en territorio mexicano.

En caso de ser aprobada, estas operaciones serían tratadas por Washington con el mayor secretismo.

Estos ataques formarían parte de la operación del gobierno del presidente Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico .

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, la misión que se planea en México no tendría como objetivo socavar al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.