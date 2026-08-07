La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la presunta injerencia estadounidense en asuntos del país y sostuvo que no es un tema que pueda darse por concluido.

“Cuando hay probable injerencia, no es no tema de decir: ‘ya pasó’” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conferencia matutina este 7 de agosto, la mandataria reiteró que la relación bilateral debe mantenerse con respeto mutuo y sin intervenciones en decisiones internas al responderle al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Sheinbaum insiste en que la soberanía de México no está en negociación

Claudia Sheinbaum subrayó durante la conferencia de este viernes 7 de agosto, que la soberanía de México es un principio irrenunciable y señaló que este tipo de episodios forman parte de una discusión que continúa vigente.

Aseguró que “no es un tema de decir ‘ya pasó’”, al remarcar que cualquier acción o declaración que implique una posible injerencia debe analizarse con seriedad, recordando la polémica extracción de El Mayo Zambada para llevárselo a Estados Unidos que se adjudicó al Cártel de Sinaloa.

“Para México es indispensable que todo esto sea clarificado, no es un asunto de ‘ah que bueno que detuvieron al Mayo’, qué bueno que está detenido evidentemente pero la manera en que se hizo, si tuvo que ver con una inherencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país sin intervención de México, es muy relevante” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta recordó que México mantiene coordinación con Estados Unidos en distintos ámbitos, especialmente en materia de seguridad, pero dejó claro que dicha colaboración no significa subordinación, y reiteró que ambos países deben relacionarse en condiciones de igualdad y con pleno respeto a la autodeterminación de cada nación.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Ken Salazar volviera a ser cuestionado por temas relacionados con la cooperación bilateral y la política de seguridad entre ambos países.

Para la mandataria, estos asuntos no deben minimizarse ni considerarse superados, ya que forman parte del debate sobre los límites de la participación extranjera en asuntos nacionales y la defensa permanente de la soberanía mexicana.