Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, ofreció una entrevista a NMás y Univisión en la que abordó temas clave de la relación bilateral y trilateral con México y Canadá.
Además de referirse a su vínculo con Andrés Manuel López Obrador y al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Ken Salazar destacó la necesidad de una “Quinta Transformación” que fortalezca la cooperación en seguridad, economía y cambio climático.
En ese sentido, Ken Salazar expresó optimismo hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y subrayó que todo debe hacerse bajo respeto y confianza mutua.
Los 5 puntos clave de la entrevista de Ken Salazar para NMás
Ken Salazar compartió para NMás su postura sobre la relación entre México y Estados Unidos en el marco de la reciente polémica previa al lanzamiento de su libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”.
En esta entrevista compartió puntos sobre su relación con AMLO durante su periodo como embajador de Estados Unidos en México, así como la ruptura que hubo tras la detención de El Mayo Zambada.
Sin embargo, resaltó que esta relación trasciende el hecho y recordó que respeta al expresidente de México.
Entre los puntos más importantes durante la entrevista de Ken Salazar resaltan:
- La Quinta Transformación y la Alianza de América del Norte
- La propuesta de la “Quinta Transformación” pide crear una alianza duradera y profunda entre Estados Unidos, México y Canadá en materia de seguridad, economía y cambio climático que trascienda los ciclos políticos y basada en la confianza y el respeto a la soberanía.
- La detención de “El Mayo” Zambada
- Reitera que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada no se realizó con un operativo de Estados Unidos en territorio mexicano. Resaltó que ofreció pruebas al gobierno de AMLO sin que obtuviera respuesta del mandatario.
- La Crisis Migratoria
- Asegura que la frontera entre Estados Unidos y México está “rota” debido la falta de atención a la zona por ambos países. Asegura que se requiere de un marco legal duradero entre los tres países de América del Norte para gestionar la migración de forma humanitaria y económica.
- Seguridad y tráfico de armas y drogas
- Señala la necesidad de un nuevo tratado internacional de seguridad para combatir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos y el de armas hacia México porque sin seguridad “no hay prosperidad”: Rechaza la intervención militar unilateral en favor de la cooperación.
- T-MEC
- Defiende la importancia de renovar y mantener el T-MEC con los 3 países miembro del tratado, y lo califica como un marco legal estable que brinda certeza a las empresas.