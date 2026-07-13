Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, ofreció una entrevista a NMás y Univisión en la que abordó temas clave de la relación bilateral y trilateral con México y Canadá.

Además de referirse a su vínculo con Andrés Manuel López Obrador y al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Ken Salazar destacó la necesidad de una “Quinta Transformación” que fortalezca la cooperación en seguridad, economía y cambio climático.

En ese sentido, Ken Salazar expresó optimismo hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y subrayó que todo debe hacerse bajo respeto y confianza mutua.

Los 5 puntos clave de la entrevista de Ken Salazar para NMás

Ken Salazar compartió para NMás su postura sobre la relación entre México y Estados Unidos en el marco de la reciente polémica previa al lanzamiento de su libro “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”.

En esta entrevista compartió puntos sobre su relación con AMLO durante su periodo como embajador de Estados Unidos en México, así como la ruptura que hubo tras la detención de El Mayo Zambada.

Sin embargo, resaltó que esta relación trasciende el hecho y recordó que respeta al expresidente de México.

Entre los puntos más importantes durante la entrevista de Ken Salazar resaltan: