La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien consideró que la captura de Ismael El Mayo Zambada debería representar una “victoria” tanto para México como para Estados Unidos y llamó a dejar atrás la polémica por el operativo realizado en julio de 2024.

Durante la presentación en español de su libro Borderlands, mi lucha por una América unida, Ken Salazar afirmó que mantiene “grandes expectativas” sobre el gobierno de Sheinbaum y defendió que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe prevalecer sobre las diferencias surgidas por el caso del líder del Cártel de Sinaloa.

“Yo tengo esperanzas grandes de esta presidenta Sheinbaum porque la conozco, y conozco a algunos de sus tipos muy bien como Omar García Harfuch, y espero que ese equipo nos lleve a una política nueva también en la relación” Ken Salazar

¿Qué dijo Ken Salazar sobre la captura de El Mayo Zambada?

Durante la presentación de su libro, Ken Salazar habló sobre la detención del narcotraficante El Mayo Zambada, asegurando que fue un golpe importante para ambos países y pidió “dejar atrás” la polémica por la captura de El Mayo Zambada y enfocarse en fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado.

“La captura de ‘El Mayo’ debería ser una victoria de México y de Estados Unidos.” Ken Salazar

Por lo que el exembajador Ken Salazar pidió dejar atrás la polémica del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos y atribuyó la operación a una traición interna orquestada por miembros del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, Salazar reiteró consistentemente durante la presentación que no fue una acción estadounidense, afirmando “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”, en el contexto de la captura de 2024 por engaño de su ahijado Joaquín Guzmán López.

Sheinbaum rechaza “dar vuelta a la página” sin conocer toda la verdad

En respuesta, Claudia Sheinbaum dejó claro que el tema no puede cerrarse mientras no exista una explicación completa sobre cómo ocurrió la captura de El Mayo Zambada.

La mandataria sostuvo que existe una contradicción entre las declaraciones que Ken Salazar realizó en 2024, cuando aseguró que Estados Unidos no participó en el operativo, y la información posterior difundida por el FBI sobre su intervención.

Sheinbaum reiteró que el punto central no es la detención del capo, sino el posible incumplimiento de acuerdos de cooperación y el respeto a la soberanía mexicana, por ello, insistió en que el Gobierno de México busca conocer quién dijo la verdad sobre el operativo y descartó que el asunto pueda darse por concluido únicamente con un llamado a fortalecer la relación bilateral.

Mientras Ken Salazar pidió enfocarse en el futuro de la cooperación entre ambos países, la presidenta subrayó que antes deben aclararse todas las inconsistencias alrededor del caso.