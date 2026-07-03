Que el T-MEC se mantenga por los próximos diez años mediante revisiones anuales da certidumbre para fortalecer la economía de América del Norte, por medio de la inversión, el empleo y la integración, así como abre la oportunidad para impulsar el nershoring, afirma Pedro Haces.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC en la Cámara de Diputados señala que el tratado continuará siendo el principal instrumento de integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá.

“La mejor noticia no es solamente que el T-MEC continúe. La mejor noticia es que ahora tenemos la oportunidad de fortalecer una región que ya ha demostrado que puede competir unida y generar prosperidad compartida” Pedro Haces

Pedro Haces Barba, de 60 años de edad, ve la postura de Estados Unidos como una estrategia y no como una amenaza.

Análisis económicos como el de Tax Foundation, muestran que eliminar las exenciones arancelarias previstas en el T-MEC generaría costos adicionales por aproximadamente 466 mil millones de dólares, entre 2027 y 2036, para empresas y consumidores estadounidenses.

Lo que se reflejaría en un incremento de casi 300 dólares, casi 6 mil pesos mexicanos, por hogar durante el primer año de aplicación.

Ante este escenario, el diputado morenista afirma que mantener el acuerdo protege cadenas productivas, inversiones, empleos y el bienestar de millones de familias en los tres países.

T-MEC se mantiene (Michelle Rojas)

Continuidad del T-MEC impulsa el nearshoring

De acuerdo con Pedro Haces, el cambio en el T-MEC abre un escenario favorable para impulsar el fenómeno del nearshoring, estrategia comercial que permite a la compañía trasladar su producción o servicios a un país cercano a su principal mercado consumidor.

Aunado a esto, su continuidad favorece las cadenas de suministro, da la posibilidad de atraer inversiones y de consolidar a México como uno de los principales destinos manufactureros del mundo.

Finalmente, Pedro Haces advierte que el reto es traducir la certidumbre en beneficios concretos mediante la infraestructura, la productividad, el fortalecimiento de talento y el empleo.