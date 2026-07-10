La Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Pedro Castillo, expresidente de Perú, fue detenido de manera arbitraria y pidió liberarlo de manera inmediata.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación” ONU

Así lo determinó a través de una conclusión del Grupo de Trabajado sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA).

Además de pedir la liberación al gobierno de Perú, debido a que su privación de la libertad contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos, también pidió una indemnización a su favor.

Pedro Castillo se mantiene en la cárcel; ONU pide su liberación

Cabe recordar que Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión.

Ello ocurrió tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El documento de la ONU se firmó el 4 de julio y se hizo público el 7 de julio por un medio de comunicación peruano.

ONU pide castigar a responsables de detención de Pedro Castillo

El Grupo de Trabajo de la ONU pidió una investigación exhaustiva para conocer los detalles de la que insistió es una “privación arbitraria” y castigar a los responsables.

Cabe recordar que Pedro Castillo fue detenido por su escolta luego de anunciar la disolución del Congreso en un mensaje a la nación y la ONU considera que esta detención se hizo sin orden del sistema judicial, sin ser informado de sus derechos, sin ser informado de los motivos y sin respetar su inmunidad como presidente.