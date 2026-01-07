Desde el Senado de la República, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo a la intervención militar ocurrida en Venezuela, al considerar que se trata de una acción que vulnera el derecho internacional y viola los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

Durante la sesión, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas subrayó que el uso de la fuerza y la intimidación no pueden ser instrumentos legítimos para enfrentar una crisis política, y expresó la solidaridad de MC con las familias venezolanas.

Movimiento Ciudadano exige a la ONU asegurar que el pueblo de Venezuela recupere su democracia

Durante el mensaje de MC se explicó que durante años, Venezuela ha enfrentado una crisis política, económica y social que ha afectado la vida diaria de la población; sin embargo, aseguraron que las intervenciones militares debilitan la estabilidad regional y erosionan las normas de convivencia.

Ante esta situación, la Bancada Naranja afirmó que México debe conducirse con los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intercesión y solución pacífica de las controversias, establecidos en el artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución.

Asimismo, hicieron un llamado a la ONU para ejercer de manera adecuada la responsabilidad en la contención del conflicto, con el objetivo de recuperar la democracia en Venezuela.

Luis Donaldo Colosio fija su postura ante intervención de Estados Unidos en Venezuela

Durante su mensaje, Luis Donaldo Colosio aseguró que tanto el régimen de Nicolás Maduro como la intervención de Estados Unidos son situaciones cuestionables que vulneran el derecho internacional.

Es por eso que, en representación de la Bancada Naranja, el legislador rechazó los actos sucedidos en Venezuela y los discursos que buscan simplificar esta crisis.

Asimismo, reiteró que el pueblo venezolano se encuentra en una situación difícil, pues el régimen dictatorial ha cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, robo de elecciones y ha dificultado el acceso a la paz.

También recordó que en el 2024, la ONU documentó la detención cruel de más de 200 menores, con evidencia de tortura física, tortura psicológica, violencia sexual, condiciones de detención extremas y la privación deliberada de necesidades básicas.

Por otra parte, Donaldo Colosio señaló que creer que una intervención militar traerá la paz, creer que traerá la democracia o la estabilidad es ingenuo, es falaz.

Finalmente, aseguró que Movimiento Ciudadano sostiene que el restablecimiento de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela debe surgir de un proceso encabezado por su propio pueblo. Afirmando que el papel de México es mantener una política exterior coherente, activa y con principios.