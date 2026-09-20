La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo su gira por Sinaloa hoy 20 de septiembre de 2026, como parte del Segundo Informe de Gobierno.

Ante ello, Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el apoyo a la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, quien tomó protesta en agosto 2026 para concluir con el periodo de gobierno al 31 de octubre de 2027.

Claudia Sheinbaum confirma apoyo del gobierno federal a Graciela Domínguez Nava

Desde que comenzó a rumorarse que Graciela Domínguez Nava, militante de Morena, podría convertirse en la gobernadora interina de Sinaloa, tras licencia de Rubén Rocha Moya, la presidenta de México sostuvo conocerla y aseguró tendría su apoyo siempre que esta busque representar a bien al pueblo de Sinaloa.

Ahora, a un mes de que Graciela Domínguez Nava tomara protesta como gobernadora interina, la presidenta sostuvo su apoyo desde su gira por su Segundo Informe de Gobierno en Sinaloa.

“Graciela [Domínguez Nava] tiene todo el apoyo del gobierno de la república [mexicana], todo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Ante ello, la ciudadanía que asistió al evento, realizó el canto “gobernadora” que llevó a Graciela Domínguez Nava a ponerse de pie y agradecer el gesto.

Como parte del apoyo que el gobierno federal está dando a la gobernadora interina, Sheinbaum mencionó que el gabinete estará asistiendo a Sinaloa para mantener conversación con Nava.

Aunque la presidenta mencionó que el gabinete de Seguridad ya asistió, mencionó que también acudirá el de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda, Energía, la SEP, entre otros, que asistirán uno cada semana.

Claudia Sheinbaum habla sobre el plan de seguridad que acordó con Graciela Domínguez para Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que Graciela Domínguez Nava tiene el apoyo del gobierno federal, y compartió detalles sobre la seguridad que pactó por Sinaloa.

La mandataria externó que Sinaloa tendrá la presencia de fuerzas federales en Sinaloa, “todo el tiempo que sea necesario”, apuntando a ejército, Guardia Nacional o Marina de forma permanente en el estado.