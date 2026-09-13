Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presumió que los proyectos de trenes avanzan y el Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca se inaugurará en 2027 gracias a su inversión millonaria.

“Aquí son afortunados porque estamos construyendo dos trenes, uno hacia Nuevo Laredo y otro hacia Guadalajara que pasa por Querétaro y otro que viene hasta Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, le llamamos el Tren Felipe Ángeles” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo que el Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca tiene como terminal Buenavista le queda de paso el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca pasará por el AIFA se inaugurará en 2027

Claudia Sheinbaum dijo que en 2027 se va a inaugurar el Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca.

“El próximo año vamos a estar inaugurando el Tren de Pachuca a Ciudad de México” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Dijo que el viaje que se hace en más de dos horas se hará en una hora hasta el destino Buenavista en CDMX.

El Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca pasará por el AIFA y además de llegar rápido contaminará menos ya que es el eléctrico.

Estaciones del Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca

El Tren de Pasajeros CDMX a Pachuca va a pasar por:

Tizayuca

Tolcayuca

Villa de Tezontepec

Zempoala

Pachuca

Inversión millonaria del Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca

El Tren de Pasajeros de CDMX a Pachuca tiene un avance de 37 por ciento en sus 47 kilómetros y una inversión de 47 mil 078 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum dijo que hay recursos para obras y programas sociales gracias al combate a la corrupción.

Sheinbaum: Tren de CDMX a Querétaro tendrá una estación en Tula

El segundo proyecto de trenes es el Tren de CDMX a Querétaro.

Este tiene una extensión de 226 kilómetros y un avance de 19 por ciento, así como una inversión de 140 mil 247 millones de pesos.