Claudia Shenbaum, presidenta de México, dio a conocer que en el estado de Hidalgo hay un millón 109 mil 427 personas beneficiarias de los programas de Bienestar.

“Un millón 109 mil 427 personas reciben un apoyo directo del gobierno… a través del Banco de Bienestar... Hidalgo tiene tres millones de habitantes, así que poco más de una tercera parte de las familias recibe un apoyo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta detalló los beneficiarios de cada programa de Bienestar durante su segunda gira semanal para dar a conocer los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Claudia Sheinbaun visitó 10 estados el fin de semana anterior, este fin de semana recorrió nueve más:

Tamaulipas Veracruz Puebla Tlaxcala Hidalgo San Luis Potosí Querétaro Michoacán Estado de México

Claudia Sheinbaum detalla beneficiarios por cada programa de Bienestar en Hidalgo

Claudia Sheinbaum detalló el número de beneficiarios por cada programa de Bienestar en el estado de Hidalgo.

358 mil 297: Pensión de Adultos Mayores

42 mil 456: Personas con discapacidad

9 mil 453: Jóvenes Construyendo el Futuro

123 mil 228: Beca en preparatoria

77mil 953: Producción para el Bienestar

72 mil 464: Fertilizantes gratuitos

9 mil 879: Sembrando Vida

211 mil 991: Leche para el Bienestar

2mil 699 escuelas: La Escuela es Nuestra

223 preparatorias: La Escuela es Nuestra

90 mil 063: Pensión Mujeres Bienestar

143 mil 785: Becas para estudiantes de secundaria

147 mil 306: Útiles y uniformes escolares

Claudia Shenbaum: una tercera parte de Hidalgo recibe programas de Bienestar

Claudia Sheinbaum recordó que la población de Hidalgo es de alrededor de tres millones de personas, por lo que más de un millón de beneficiarios significa una tercera parte de la entidad.

Recordó que la pensión es un derecho constitucional y que cada año debe incrementar ms que la inflación.

Sobre Jóvenes Construyendo el Futuro recordó que es un primer salario para que inicien a trabajar y no un regalo para que no trabajen.

Sheinbaum resaltó que las becas se dan de manera generalizada para no hacer distinción entre estudiantes buenos y supuestamente estudiantes “malos”.

Recordó que en México se recuperó la producción de fertilizantes de Petróleos Mexicanos (Pemex).