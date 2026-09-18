En el evento “Honestidad y resultados” realizado en Celaya, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum frenó los abucheos contra Libia Dennise García al decir: “yo quiero escuchar a la gobernadora”.

“¿Verdad que todos nos vamos a respetar a las dos? Sí, levanten la mano porque yo quiero escuchar a la Gobernadora. Yo la quiero escuchar. ¿Quién más? Todos queremos escuchar a la Gobernadora. Vamos a dejarle hablar y luego ya con gusto hablamos nosotros. Pero primero la Gobernadora. ¿Les parece bien?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Las palabras de la presidenta fueron aceptadas casi de inmediato por los asistentes, lo que permitió que la gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN) continuara con su discurso.

Desde hace días, Libia Dennise García había adelantado que esperaba ser abucheada en el evento de Claudia Sheinbaum, al igual que otros gobernadores opositores como Manolo Jiménez y Samuel García.

Libia Dennise García fue abucheada en evento de Claudia Sheinbaum en Guanajuato

El episodio tuvo lugar ante miles de asistentes en el Ecoforum de Celaya, donde Claudia Sheinbaum lideró un acto de rendición de cuentas como parte de su gira nacional con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

Los abucheos estallaron cuando Libia Dennise García tomó el micrófono para dar la bienvenida a Claudia Sheinbaum, justo en medio de lo que parecía una falla técnica.

Ante las protestas y la constante interrupción, la presidenta se colocó junto a la panista y tomó la palabra para recordar que no se trataba de un evento de partidos, sino un evento republicano.

“Venimos las dos juntas, la gobernadora y la presidenta. Dos mujeres. Este es un evento que no es de partidos, es un evento republicano de rendición de cuentas”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum frena abucheos contra Libia Dennise García en Guanajuato (Especial)

“No estoy por aplausos”: Libia Dennise García sobre abucheos en Guanajuato

Tras la intervención de la presidenta, Libia Dennise García agradeció a Claudia Sheinbaum y continuó su discurso con un mensaje acerca de las diferencias políticas y la pluralidad de Guanajuato.

“Aquí, tú y yo hemos dado muestras de lo que logramos cuando trabajamos en equipo. Yo soy una Gobernadora que entiende perfectamente que gobierno para aquellos que me apoyaron, pero también para los que no lo hicieron. En Guanajuato somos un Estado plural donde todas las voces deben ser escuchadas”. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Sobre los abucheos, la gobernadora señaló que no estaba ahí por los aplausos de los asistentes, sino para seguir trabajando por el bienestar de Guanajuato.

“Hoy estoy aquí, no por aplausos, estoy aquí para seguir trabajando por Guanajuato, para demostrar lo que logramos dos mujeres que aman a México y que aman a Guanajuato” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise García ya había confirmado que iría al evento de Claudia Sheinbaum, a pesar de la posibilidad de ser abucheada como otros gobernadores de la oposición durante toda la gira.