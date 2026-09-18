Luego de la pausa por el Grito de Independencia 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum retomará su gira por ocho estados con motivo del Segundo Informe de Gobierno, durante la cual visitará:

Tlaxcala Guanajuato Querétaro Estado de México Chihuahua Baja California Baja California Sur Sinaloa

En esta tercera parte de presentación de avances y rendición de cuentas, Claudia Sheinbaum comenzará sus actividades el jueves 17 y finalizará el domingo 20 de septiembre de 2026.

¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 17 al 20 de septiembre de 2026

La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó el jueves en el estado Tlaxcala, para posteriormente continuar en siete estados hasta el 20 de septiembre.

Claudia Sheinbaum en gira (Daniel Augusto)

Aunque el programa aún está sujeto a cambios, se espera que estos sean los horarios y fechas de las actividades.

Viernes 18 de septiembre:

07:30h. Conferencia de Prensa: En 34 Batallón de la Guardia Nacional, Irapuato, Guanajuato

11:30h. Honestidad y resultados en Guanajuato: En ECOFORUM, Celaya, Guanajuato

13:15h. Honestidad y resultados en Querétaro: En Centro de Congresos, Querétaro, Querétaro

18:30h. Honestidad y resultados en Estado de México: En Parque Metropolitano Bicentenario, Toluca, Estado de México

Sábado 19 de septiembre:

07:15h. Izamiento de Bandera en memoria de las víctimas de los sismos 1985 y 2017: En Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc, CDMX

13:00h. Honestidad y resultados en Chihuahua: En Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez, Chihuahua

16:30h. Honestidad y resultados en Baja California: En Reloj Monumental, Tijuana, Baja California

Domingo 20 de septiembre:

10:00h. Honestidad y resultados en Baja California Sur: En Explanada Palacio de Gobierno, La Paz, Baja California Sur

13:30h. Honestidad y resultados en Sinaloa: En Parque 87, Culiacán, Sinaloa

¿Cuándo termina la gira de Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum concluirá su gira de rendición de cuentas el 27 de septiembre en la CDMX, con un acto público que marcará el cierre de los recorridos realizados durante septiembre.

La fecha fue elegida por su significado histórico, pues ese día se conmemora el Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.