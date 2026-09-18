Luego de la pausa por el Grito de Independencia 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum retomará su gira por ocho estados con motivo del Segundo Informe de Gobierno, durante la cual visitará:
- Tlaxcala
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Chihuahua
- Baja California
- Baja California Sur
- Sinaloa
En esta tercera parte de presentación de avances y rendición de cuentas, Claudia Sheinbaum comenzará sus actividades el jueves 17 y finalizará el domingo 20 de septiembre de 2026.
¿Cuándo y dónde será la gira de Claudia Sheinbaum? Agenda del 17 al 20 de septiembre de 2026
La agenda de actividades públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó el jueves en el estado Tlaxcala, para posteriormente continuar en siete estados hasta el 20 de septiembre.
Aunque el programa aún está sujeto a cambios, se espera que estos sean los horarios y fechas de las actividades.
Viernes 18 de septiembre:
- 07:30h. Conferencia de Prensa: En 34 Batallón de la Guardia Nacional, Irapuato, Guanajuato
- 11:30h. Honestidad y resultados en Guanajuato: En ECOFORUM, Celaya, Guanajuato
- 13:15h. Honestidad y resultados en Querétaro: En Centro de Congresos, Querétaro, Querétaro
- 18:30h. Honestidad y resultados en Estado de México: En Parque Metropolitano Bicentenario, Toluca, Estado de México
Sábado 19 de septiembre:
- 07:15h. Izamiento de Bandera en memoria de las víctimas de los sismos 1985 y 2017: En Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc, CDMX
- 13:00h. Honestidad y resultados en Chihuahua: En Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez, Chihuahua
- 16:30h. Honestidad y resultados en Baja California: En Reloj Monumental, Tijuana, Baja California
Domingo 20 de septiembre:
- 10:00h. Honestidad y resultados en Baja California Sur: En Explanada Palacio de Gobierno, La Paz, Baja California Sur
- 13:30h. Honestidad y resultados en Sinaloa: En Parque 87, Culiacán, Sinaloa
¿Cuándo termina la gira de Claudia Sheinbaum?
La presidenta Claudia Sheinbaum concluirá su gira de rendición de cuentas el 27 de septiembre en la CDMX, con un acto público que marcará el cierre de los recorridos realizados durante septiembre.
La fecha fue elegida por su significado histórico, pues ese día se conmemora el Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
“Y así hasta el 27 de septiembre, Día de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vamos a cerrar nuestro informe con el informe en la ciudad capital, en la Ciudad de México”.Claudia Sheinbaum, presidenta de México