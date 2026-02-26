El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la detención de Benigno Loria, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, Benigno Loria fue arrestado en Houston, Texas, días antes del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en territorio mexicano.

ICE arrestó a Benigno Loria, miembro del CJNG, previo al abatimiento de El Mencho

A través de redes sociales, ICE confirmó la detención de Benigno Loria, presunto miembro del CJNG que permanecerá bajo custodia de Estados Unidos hasta su deportación.

Según ICE, Benigno Loria es de origen extranjero, específicamente de Belice, por lo que fue arrestado con base en una deportación definitiva de 2024 y una orden de arresto.

ICE anuncia arresto de Benigno Loria, presunto miembro del CJNG (Captura de pantalla)

Tras anunciar el arresto de Benigno Loria, ICE destacó que El Mencho, líder del CJNG, fue asesinado por las fuerzas de seguridad mexicanas durante el pasado fin de semana.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que la operación, que derivó en la muerte de El Mencho, se realizó en cooperación con el gobierno de Estados Unidos.

Cabe mencionar que el CJNG fue designado como grupo terrorista por el presidente Donald Trump desde inicios de 2025 junto a otras células como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.