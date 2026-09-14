Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aclaró que no le han retirado la visa de Estados Unidos ante rumores difundidos este 13 de septiembre.

En un mensaje en redes sociales la tarde del mismo día, el gobernador dijo que no ha recibido ninguna notificación sobre el retiro de su visa.

“Amigas y amigos, no he recibido ninguna notificación sobre el supuesto retiro de mi visa de Estados Unidos” Alejandro Armenta. Gobernador de Puebla

Alejandro Armenta agregó en su mensaje que su intención está en los más importante que es trabajar todos los días para servir a Puebla.

Gobierno de Puebla niega notificación de visa cancelada a Armenta

El Gobierno de Puebla de manera institucional se sumó a Alejandro Armenta y negó que el mandatario estatal haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa.

Agregó que el otorgamiento de la visa es decisión interna de las autoridades de Estados Unidos.

El gobierno estatal dijo que cualquier determinación no afectaría el trabajo permanente a favor de los migrantes.

Gobierno de Puebla niega notificación de visa cancelada a Armenta (Gobierno de Puebla/X)

Gobierno de Puebla mantiene defensa de migrantes en Estados Unidos

Por otra parte, el Gobierno de Puebla señaló que mantiene el trabajo permanente de cercanía y acompañamiento a la comunidad migrante de Puebla en las principales ciudades de Estados Unidos.

Asimismo, agregó que la cercanía, defensa de derechos y lazos con los paisanos se mantiene bajo los principios que hacen grande a nuestro país.