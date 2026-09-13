Alejandro Armenta, gobernador del estado de Puebla, informó que su gobierno no escatimará recursos para buscar al joven Hugo Alejandro Hernández Tello, desparecido desde el 5 de septiembre.

“Tengan la certeza de que no escatimaremos esfuerzos ni recursos hasta encontrarlo” Alejandro Armenta. Gobernador de Puebla

Hugo Alejandro Hernández Tello es un joven de 25 años, estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas.

Alejandro Armenta publicó un video dirigido a la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), familiares y amigos.

Armenta refrenda compromiso de búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello

Alejandro Armenta dijo que desde el primer momento que tuvo conocimiento de la desaparición de Hugo Alejandro Hernández Tello se coordinaron esfuerzos de búsqueda.

El gobernador de Puebla expresó su solidaridad con amigos, familiares y estudiantes ante la desaparición del joven y a la vez refrendó el compromiso de encontrarlo.

Hugo Alejandro Hernández Tello desapareció el 5 de septiembre cuando salió a jugar fútbol

Hugo Alejandro Hernández Tello salió de su casa a jugar fútbol pero no regresó.

La última vez que fue visto fue el 5 de septiembre en la colonia Zaragoza de la ciudad de Puebla, sitio en el que se han registrado otras desapariciones.

Hugo Alejandro Hernández Tello es un joven de complexión media, mide 1.70 metros, de acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía de Puebla.