Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, expresó su respaldo a los caficultores de Chiapas que exigen a Nestlé un pago justo por el kilo de café y pidió a la empresa cumplir con las demandas de los productores.

“Estoy de acuerdo con los campesinos, con los caficultores, Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el café, por el kilo del café” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 25 de noviembre de 2026, la presidenta señaló que existe una diferencia considerable entre el precio que recibe el productor por el grano y el costo de los productos procesados que llegan al consumidor.

Sheinbaum consideró injusto que los caficultores reciban pagos bajos por su materia prima, mientras los productos derivados del café mantienen precios elevados en el mercado.

Sheinbaum pide a Agricultura intervenir en la negociación con Nestlé

La presidenta detalló que los productores de Chiapas solicitan un pago de entre 50 y 60 pesos por kilo de café, frente a los 43 pesos que actualmente reciben. En contraste, señaló que el producto procesado puede comercializarse hasta en 580 pesos.

Ante esta situación, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a acompañar las mesas de diálogo y respaldar a los caficultores durante la negociación con Nestlé.

“Porque tienen razón, ellos dicen: se vende a 580 pesos y se compra a 43 pesos, y ellos están pidiendo que se siga comprando entre 50 y 60 pesos, creo que es lo que están pidiendo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con lo que están solicitando y di instrucciones desde ayer a la secretaria de Agricultura (...) para que apoye a los caficultores en esta negociación frente a la empresa Nestlé” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria también cuestionó la participación de intermediarios en la comercialización del grano, al considerar que encarecen la cadena de distribución sin que ese incremento represente necesariamente un beneficio para los productores.

Asimismo, señaló que las fluctuaciones del precio internacional del café no se reflejan de la misma manera en el costo de productos como Nescafé para los consumidores, por lo que respaldó las exigencias de los caficultores chiapanecos.

¿Por qué hay un conflicto por el precio del café en Chiapas?

Chiapas es uno de los principales estados productores de café en México y su actividad cafetalera representa una fuente de ingresos para miles de familias campesinas.

Sin embargo, los productores enfrentan dificultades relacionadas con la volatilidad de los precios internacionales, los costos de producción y la intermediación comercial.

Ante este panorama, los caficultores mantienen sus exigencias para obtener mejores condiciones de compra, precios que les permitan cubrir sus gastos de producción y una distribución más equitativa de las ganancias en la cadena comercial.