Claudia Sheinbaum compartió los resultados de la primera Jornada Nacional de Reforestación, realizada el domingo 9 de agosto de 2026 en todo el país.

Desde el Parque Nacional Izta‑Popo en Puebla, la presidenta de México agradeció la participación de gobernadores y ciudadanos en esta iniciativa que busca plantar mil 500 millones de árboles y plantas para 2030.

En esta primera edición de la Jornada Nacional de Reforestación se lograron más de 6 millones de árboles sembrados, 1.7 millones de semillas directas y 500 mil dispersadas por dron, además de 32 millones de hectáreas intervenidas.

Claudia Sheinbaum comparte la sobre la primera Jornada Nacional de Reforestación

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió hoy 10 de agosto de 2026, en la conferencia del pueblo cómo fue la primera Jornada Nacional de Reforestación que ella vivió en el Parque Nacional Izta-Popo en Puebla.

Aunque ella asistió a este estado de la república mexicana, mostró un video en donde se evidenció que cada gobernador hizo lo propio en su estado.

Ante ello, Claudia Sheinbaum dio gracias “por esta gran jornada de reforestación”.

Por otra parte, también se ha compartido que el objetivo de esta Jornada Nacional de Reforestación es que para 2030 se hayan plantado mil 500 millones plantas y árboles en todo México.

Esto además de que en esta Jornada Nacional de Reforestación se plantaron más de 6 millones de árboles, más de 1.7 millones de semillas sembradas directamente y más de 500 mil semillas dispersadas por dron.

Además de que tiene consigo 32 millones de hectáreas intervenidas y más de 241 participantes.

Asimismo, se informó que la Jornada Nacional de Reforestación se realizará cada año en el segundo domingo de agosto.