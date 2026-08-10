La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la plantación de 20 mil 200 ejemplares en el Valle de la Cantimplora, como parte de la Jornada Nacional de Reforestación convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La actividad reunió a brigadistas, núcleos agrarios, habitantes y autoridades para contribuir a la recuperación de las zonas forestales de la demarcación, que cuenta con una importante superficie de suelo de conservación.

Tlalpan planta más de 20 mil árboles y plantas en jornada nacional

Durante la jornada, Gaby Osorio destacó que 80 por ciento del territorio de Tlalpan es suelo de conservación, por lo que llamó a mantener las acciones de protección y recuperación de los bosques.

La alcaldesa también reconoció el trabajo permanente de las y los brigadistas, quienes realizan labores de prevención y cuidado de las zonas forestales durante todo el año.

En la jornada participaron representantes de los bienes comunales de Ajusco San Miguel y Santo Tomás, Xicalco y Magdalena Petlacalco, además de habitantes, brigadistas y autoridades ambientales.

Entre los ejemplares sembrados se encuentran lupinos, cosmos y pinos Moctezuma, especies utilizadas para contribuir a la recuperación de los ecosistemas de montaña.

Tlalpan se suma a jornada de reforestación con 20 mil ejemplares (Cortesía )

Gaby Osorio destaca trabajo de brigadistas en Tlalpan

Durante las actividades, Gaby Osorio participó directamente en la reforestación con la plantación de un ayacahuite, especie de pino nativa de los bosques de montaña de México.

La alcaldesa señaló que la conservación de los bosques requiere del trabajo conjunto entre autoridades, comunidades, núcleos agrarios y brigadistas, cuya labor cotidiana permite mantener las zonas forestales de Tlalpan.

Asimismo, destacó que la protección del suelo de conservación es una responsabilidad compartida y llamó a mantener de manera permanente las acciones de reforestación y cuidado ambiental.

La jornada en Tlalpan forma parte de la iniciativa nacional convocada por Claudia Sheinbaum, que contempla la plantación de más de seis millones de árboles y plantas en distintos puntos del país.